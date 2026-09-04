Выдуманный скот и десятки миллионов тенге ущерба: раскрыта масштабная схема хищения субсидий
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В Акмолинской области украли бюджетные 50 млн тенге, выделенные на развитие животноводства, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) 4 сентября 2026 года.
"По данным следствия, директор СПК "Медина" и руководитель ветеринарной станции Шортандинского района организовали незаконное получение государственных субсидий путем внесения в информационную систему недостоверных сведений о поголовье крупного рогатого скота (КРС)", – сообщили в ведомстве.
На основании ложных данных о наличии 57 племенных быков-производителей из бюджета им перечислили 9 млн тенге. В дальнейшем по тем же данным выделено еще 17 млн тенге на проведение селекционной работы, которая фактически не проводилась.
"Кроме того, в четырех заявках количество маточного поголовья завышено на 3 тыс. голов, что привело к необоснованному получению дополнительно 27 млн тенге субсидий", – добавили в АФМ.
В результате ущерб государству превысил 50 млн тенге.
В отношении директора СПК избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается.
В Уральске ранее задержали подозреваемого в присвоении 88 млн тенге благотворительных средств. Его нашли в шкафу.
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