Выдуманный скот и десятки миллионов тенге ущерба: раскрыта масштабная схема хищения субсидий

В Акмолинской области украли бюджетные 50 млн тенге, выделенные на развитие животноводства, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) 4 сентября 2026 года.

"По данным следствия, директор СПК "Медина" и руководитель ветеринарной станции Шортандинского района организовали незаконное получение государственных субсидий путем внесения в информационную систему недостоверных сведений о поголовье крупного рогатого скота (КРС)", – сообщили в ведомстве.

На основании ложных данных о наличии 57 племенных быков-производителей из бюджета им перечислили 9 млн тенге. В дальнейшем по тем же данным выделено еще 17 млн тенге на проведение селекционной работы, которая фактически не проводилась.

"Кроме того, в четырех заявках количество маточного поголовья завышено на 3 тыс. голов, что привело к необоснованному получению дополнительно 27 млн тенге субсидий", – добавили в АФМ.

В результате ущерб государству превысил 50 млн тенге.

В отношении директора СПК избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается.

В Уральске ранее задержали подозреваемого в присвоении 88 млн тенге благотворительных средств. Его нашли в шкафу.