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Общество

Желтые тюльпаны – вестники штрафа: аким из Актюбинской области отделалась минимальной потерей денег

Желтые тюльпаны – вестники штрафа: аким из Актюбинской области отделалась минимальной потерей денег, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 15:35 Фото: unsplash
Акима сельского округа им. Кудайбергена Жубанова Мугалжарского района Актюбинской области Ляззат Бердыбаеву оштрафовали почти на 40 тыс. тенге из-за фотографии с желтыми тюльпанами, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 24 апреля 2025 года, рассказали в областном департаменте полиции.

"На основании публикации в социальных сетях, где жительница Мугалжарского района (Ляззат Бердыбаева. – Прим. ред.) сфотографировалась с букетом цветов, была проведена проверка данной информации. В результате проверки составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 127 КоАП РК. – Прим. ред.), так как, с ее слов, цветы были сорваны ее несовершеннолетними детьми. Вместе с тем было направлено представление в акимат района, чтобы вопрос был рассмотрен в совете по этике государственного служащего".Пресс-служба ДП Актюбинской области

В полиции региона уточнили, что Ляззат Бердыбаеву привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 10 МРП – 39 320 тенге.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 15:35
Тюльпаны, крокусы, лечебные травы: чем грозит сбор краснокнижных растений

О том, что аким сельского округа им. Кудайбергена Жубанова Мугалжарского района Актюбинской области оказалась в центре скандала после селфи с букетом тюльпанов в руках, мы писали 23 апреля 2025 года. Фотографию с цветами Ляззат Бердыбаева разместила в соцсетях, после чего люди потребовали объяснений, почему представитель власти сорвала охраняемые государством цветы. А Мугалжарский районный отдел полиции начал проверку.

Ранее в похожей ситуации оказалась жительница Шымкента. Прогуливаясь в Туркестанской области по полю, усыпанному тюльпанами Грейга, она собрала себе букет из краснокнижных цветов. Видео с любительницей цветов разлетелось по Казнету 7 апреля 2025 года. Позднее женщину задержали полицейские. Выяснилось, что ей грозит штраф в 12 млн тенге. 10 апреля в Генпрокуратуре прокомментировали многомиллионный штраф за сбор редких тюльпанов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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