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Происшествия

Дети ели фекалии и спали в собачьей будке: в Караганде судят семью опекунов

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 07:15 Фото: Zakon.kz
В Караганде за зверские издевательства над сиротами судят опекунов, сообщает Zakon.kz.

По информации "КТК", на скамье подсудимых 45-летний мужчина, его жена и дочь. Раньше они работали педагогами в сельской школе, а шесть лет назад открыли детский дом семейного типа в Каркаралинском районе и взяли под опеку шестерых детей, трое из которых – родные сестры и брат.

Всех детей сразу же заставили работать по дому, в том числе ухаживать за скотиной, а за каждый проступок их избивали и истязали. В пищу детей добавляли фекалии животных и оставляли спать в собачьей будке.

Эксперты насчитали от 19 до 47 шрамов на теле каждого ребенка. Но больше всех досталось самому младшему: у него после побоев образовалась гематома, и теперь стоит пластина в голове.



Дело рассматривают по трем статьям:

  • причинение тяжкого вреда здоровью;
  • истязание;
  • мошенничество.

В районных органах опеки шокирующую историю не комментируют. Выяснилось, что семья неплохо зарабатывала на патронате. В месяц от государства за шестерых детей опекуны получали свыше 300 тыс. тенге. При этом большую часть глава семьи тратил на букмекерские ставки и лотерейные билеты.

Сейчас трое из детей находятся под присмотром родной бабушки, остальных вернули в детский дом.

Также недавно стало известно, что два карагандинских фермера и один ветеринарный врач совместно присвоили 339 млн тенге субсидий.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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