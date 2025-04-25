Дети ели фекалии и спали в собачьей будке: в Караганде судят семью опекунов
По информации "КТК", на скамье подсудимых 45-летний мужчина, его жена и дочь. Раньше они работали педагогами в сельской школе, а шесть лет назад открыли детский дом семейного типа в Каркаралинском районе и взяли под опеку шестерых детей, трое из которых – родные сестры и брат.
Всех детей сразу же заставили работать по дому, в том числе ухаживать за скотиной, а за каждый проступок их избивали и истязали. В пищу детей добавляли фекалии животных и оставляли спать в собачьей будке.
Эксперты насчитали от 19 до 47 шрамов на теле каждого ребенка. Но больше всех досталось самому младшему: у него после побоев образовалась гематома, и теперь стоит пластина в голове.
Дело рассматривают по трем статьям:
- причинение тяжкого вреда здоровью;
- истязание;
- мошенничество.
В районных органах опеки шокирующую историю не комментируют. Выяснилось, что семья неплохо зарабатывала на патронате. В месяц от государства за шестерых детей опекуны получали свыше 300 тыс. тенге. При этом большую часть глава семьи тратил на букмекерские ставки и лотерейные билеты.
Сейчас трое из детей находятся под присмотром родной бабушки, остальных вернули в детский дом.
Также недавно стало известно, что два карагандинских фермера и один ветеринарный врач совместно присвоили 339 млн тенге субсидий.