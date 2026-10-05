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Общество

Дешевые казы оказались приманкой: казахстанцы в соцсетях потеряли миллионы тенге

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 09:44 Фото: unsplash
Предприниматель из Астаны через Instagram и WhatsApp предлагал купить копченое мясо лошади по заниженной цене. Получив от покупателей предоплату, он заведомо не собирался доставлять товар, сообщает Zakon.kz.

Чтобы вызвать доверие, мужчина использовал ранее выполненные заказы и положительные отзывы клиентов. Полученные деньги он тратил на личные нужды.

"В результате 31 потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму более 1,7 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры Астаны

Гособвинение полностью доказало в суде вину подсудимого.

С учетом полного возмещения ущерба суд назначил ему 2 года 8 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

"Приговор пока не вступил в законную силу", – уточнили в прокуратуре сегодня, 5 октября 2026 года.

В заключительной части обращения прокуратура Астаны призвала граждан быть осторожными при покупках через социальные сети и мессенджеры и не переводить деньги в качестве предоплаты непроверенным продавцам.

Немного ранее стало известно, что казахстанец пять лет скрывался от правосудия за рубежом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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