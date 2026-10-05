Дешевые казы оказались приманкой: казахстанцы в соцсетях потеряли миллионы тенге

Предприниматель из Астаны через Instagram и WhatsApp предлагал купить копченое мясо лошади по заниженной цене. Получив от покупателей предоплату, он заведомо не собирался доставлять товар, сообщает Zakon.kz.

Чтобы вызвать доверие, мужчина использовал ранее выполненные заказы и положительные отзывы клиентов. Полученные деньги он тратил на личные нужды.

"В результате 31 потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму более 1,7 млн тенге". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Гособвинение полностью доказало в суде вину подсудимого.

С учетом полного возмещения ущерба суд назначил ему 2 года 8 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

"Приговор пока не вступил в законную силу", – уточнили в прокуратуре сегодня, 5 октября 2026 года.

В заключительной части обращения прокуратура Астаны призвала граждан быть осторожными при покупках через социальные сети и мессенджеры и не переводить деньги в качестве предоплаты непроверенным продавцам.

Немного ранее стало известно, что казахстанец пять лет скрывался от правосудия за рубежом.