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Происшествия

Крупный пожар в Бахтинском лесничестве тушили с помощью авиации МЧС

вертолет, пожар, лес , фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 18:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Спасатели МЧС Казахстана 27 апреля локализовали природный пожар на территории Бахтинского лесничества в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, возгорание сухой травы и лесных околков было зафиксировано в 20 километрах от села Айнабулак Каркаралинского района.

К тушению пожара привлечены 157 человек личного состава, 26 единиц техники, один беспилотный летательный аппарат, а также три воздушных судна Казавиаспаса МЧС, оснащенные водосливными устройствами.

Кроме того, в операции участвуют вертолет Казавиалесоохраны, сотрудники местных исполнительных органов, Бахтинского лесничества, Кувского лесхоза, десантники Казавиалесоохраны и добровольные пожарные формирования сельских округов.

По данным МЧС, угрозы населенным пунктам нет. Работы по окончательной ликвидации очагов возгорания продолжаются. На данный момент авиацией выполнено шесть сбросов воды.

Ранее крупный природный пожар потушили в СКО. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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