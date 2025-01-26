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Происшествия

Крупный пожар на складе дерева случился в Петропавловске

пожар, огонь, пожарные, пламя, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 10:53 Фото: МЧС РК
В Северо-Казахстанской области сотрудники МЧС локализовали пожар на территории предприятия по реализации древесины, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 26 января 2025 года в Петропавловске на территории предприятия, которое расположено по улице Кизатова.

"Возгорание началось в отдельностоящем гараже, в котором находились два грузовых автомобиля. Пожар локализован на предварительной площади 252 кв.м. Информация по пострадавшим не поступала", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Фото: МЧС РК

В ведомстве отметили, что тушение осложнялось высокой горючестью материалов. Это создавало риск быстрого распространения огня.

Ранее сообщалось, что водитель фуры пять суток провел на трассе в Жамбылской области из-за непогоды. В автомобиле замерзло топливо и мужчина попросил помощи у сотрудников ДЧС.

Андрей Дюсупов
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