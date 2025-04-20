46 гектаров: крупный природный пожар произошел в СКО

Фото: pixabay

Сильный природный пожар в 46 гектаров произошел на окраине села Обуховка, который находится в Тайыншинском районе. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся и перекинулся на постройки на территории ТОО, находящегося на окраине села, сообщает Zakon.kz.

Пожарные ДЧС Северо-Казахстанской области и ДЧС Акмолинской области действовали в тяжелых условиях, но огнеборцам удалось сдержать огонь на село Обуховка. "Всего в ликвидации были задействованы 126 человек и 16 единиц техники. Для защиты села тракторами проводилась опашка, чтобы остановить продвижение огня. Дополнительно проводился воздушный мониторинг с использованием дронов – это позволяло оперативно отслеживать направление распространения огня и координировать действия на земле. Угроза селу полностью снята, эвакуация не потребовалась, пострадавших нет", – сообщает пресс-служба ДЧС области. Ранее министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве заявил, что многие пожары происходят из-за человеческого фактора.



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