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Происшествия

Пылающий магазин в Алматы чуть не воспламенил гостиницу и банк

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 02:56 Фото: Zakon.kz
В Алматы загорелся одноэтажный магазин, пристроенный к трехэтажному административному зданию, расположенному по ул. С.Прокофьева в Алмалинском районе, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС Алматы, спасатели оперативно предотвратили распространение огня на здание в котором находятся гостиница и банк.

Пожар потушили на площади 120 кв.м. В результате никто не пострадал.

Фото: Zakon.kz

Ранее в Павлодаре из-за удара молнии произошло отключение электроэнергии.

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Аксинья Титова
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