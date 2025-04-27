Пылающий магазин в Алматы чуть не воспламенил гостиницу и банк
Фото: Zakon.kz
В Алматы загорелся одноэтажный магазин, пристроенный к трехэтажному административному зданию, расположенному по ул. С.Прокофьева в Алмалинском районе, сообщает Zakon.kz.
По данным ДЧС Алматы, спасатели оперативно предотвратили распространение огня на здание в котором находятся гостиница и банк.
Пожар потушили на площади 120 кв.м. В результате никто не пострадал.
Фото: Zakon.kz
Ранее в Павлодаре из-за удара молнии произошло отключение электроэнергии.
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