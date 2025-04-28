Активисты Шымкента забили тревогу: Кошкар-Ата становится свалкой

Экоактивисты забили тревогу из-за загрязнения реки Кошкар-Ата в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

На некоторых участках Кошкар-Аты вода давно перестала быть чистой. В русле – пакеты, пластиковые бутылки, строительный мусор. Дно местами буквально завалено отходами, передает телеканал "Хабар".

В акимате Шымкента сообщили, что скоро начнется масштабное благоустройство реки. На это выделят один млрд 444 млн тенге. Однако активисты опасаются, что некоторые запланированные работы могут усугубить ситуацию.

Экоактивисты регулярно фиксируют факты загрязнения и публикуют их в социальных сетях. Проблема не только в выбросе бытового мусора, но и в сливе хозяйственно-бытовых стоков.

У жителей города Кандыагаш – другая проблема. Их новый парк напоминает заброшенный объект из-за отсутствия условий для отдыха.