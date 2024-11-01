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Законодательство РК

Пожар разгорелся в четырехэтажном паркинге в Астане

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 21:26 Фото: pixabay
1 ноября в четырехэтажном отдельно стоящем паркинге в г. Астане дым от пожара заполонил второй этаж, сообщает zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, по прибытию пожарных установлено, что в отдельно стоящем крытом паркинге загорелась автомашина.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что пожарные в Алматы предотвратили взрыв легкового автомобиля.

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Астана МЧС РК Пожар 2024 год Парковки Пожары Спасатели
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