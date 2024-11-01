Пожар разгорелся в четырехэтажном паркинге в Астане
Фото: pixabay
1 ноября в четырехэтажном отдельно стоящем паркинге в г. Астане дым от пожара заполонил второй этаж, сообщает zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, по прибытию пожарных установлено, что в отдельно стоящем крытом паркинге загорелась автомашина.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее сообщалось, что пожарные в Алматы предотвратили взрыв легкового автомобиля.
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