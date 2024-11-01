Пожар разгорелся в четырехэтажном паркинге в Астане

Фото: pixabay

1 ноября в четырехэтажном отдельно стоящем паркинге в г. Астане дым от пожара заполонил второй этаж, сообщает zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: