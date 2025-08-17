Еще один базар загорелся в Узбекистане

16 августа в Кашкадарье вспыхнул пожар на одном из продуктовых рынков, сообщает Zakon.kz.

Только недавно, 11 августа, в столице Узбекистана в результате крупного пожара полностью сгорел рынок "Уч Кахрамон". Что касается второго пожара, то подробности инцидента и причины возгорания пока неизвестны.

По данным Telegram-канала Oblakouz, покупатели в панике покидали торговый павильон.

В Кыргызстане мэр Бишкека потребовал отменить платный въезд на рынок "Кудайберген".