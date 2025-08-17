#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.87
632.01
6.76
Мир

Еще один базар загорелся в Узбекистане

В Кашкадарье загорелся рынок, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 07:00 Фото: pixabay
16 августа в Кашкадарье вспыхнул пожар на одном из продуктовых рынков, сообщает Zakon.kz.

Только недавно, 11 августа, в столице Узбекистана в результате крупного пожара полностью сгорел рынок "Уч Кахрамон". Что касается второго пожара, то подробности инцидента и причины возгорания пока неизвестны.

По данным Telegram-канала Oblakouz, покупатели в панике покидали торговый павильон.

В Кыргызстане мэр Бишкека потребовал отменить платный въезд на рынок "Кудайберген".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Опубликовано письмо Мелании Трамп Владимиру Путину
Мир
06:00, Сегодня
Опубликовано письмо Мелании Трамп Владимиру Путину
В крупнейших городах Сербии вспыхнули беспорядки
Мир
05:25, Сегодня
В крупнейших городах Сербии вспыхнули беспорядки
Трамп намерен провести встречу с Путиным и Зеленским 22 августа
Мир
04:14, 17 августа 2025
Трамп намерен провести встречу с Путиным и Зеленским 22 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: