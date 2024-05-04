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На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал

На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 12:15 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Продавцы одного из старейших рынков Алматы не могут поделить клиентов. Арендаторы павильонов пытаются выгнать конкурентов – стихийных торговцев, сообщает Zakon.kz.

Предприниматели утверждают, что уличные продавцы в палатках буквально перехватывают покупателей.

"Я работаю здесь уже 20 лет. Эти люди установили свои палатки прямо перед нашим рынком. Покупатели к нам вообще не заходят. Аренда у нас дорогая. Им предложили места в здании, но они отказались. Кто вообще им разрешил здесь торговать?"Шынар Мошытаева

Айсулу Масакбаева торгует овощами и фруктами на Зеленом базаре уже 18 лет. Рассказывает, что за аренду одного квадратного метра платит около 30 тысяч тенге. Женщина жалуется: сейчас работает себе в убыток, потому что спрос упал.

Сами же стихийные торговцы проблемы не видят. Утверждают, что исправно платят налоги. А клиенты сами выбирают их товар из-за доступной цены.

"Там пустых мест нет. Они все выкуплены. Там аренда и субаренда. Мы не потянем. Здесь торгую уже 30 лет. Я не откуда-то приехала, я из Алматинской области. У меня тоже кредиты, у меня тоже дети, внуки. Мне тоже надо их кормить. Там потому что цены высокие. Если 1000 тенге, 500 тенге добавляют, конечно, кто будет ходить туда? А мы 100 тенге всего лишь добавляем".Жанна Какенова

В свою очередь, как отмечено в сюжете канала "КТК", представители администрации утверждают, что никакого отношения к стихийной торговле не имеют.

"Это стихийная торговля, которая мешает нашему базару. Любой торгующий, который покупает, постоянно к нам обращается с жалобой, и думают, что это Зеленый базар. Зеленый базар – это территория, внутри базара наша территория. То, что находится за территорией, – это стихийная торговля. Нужно торговать внутри базара, где есть санэпидстанция, где есть ветеринарная служба, лаборатория, где их проверяют. А это улица. Кто проверяет?"Ляззат Келебаева, руководитель организационного отдела Зеленого рынка

В районном акимате добавили, что борются со стихийной торговлей, как могут. В основном – штрафами.

"Осуществление розничной торговли вне мест, установленных местными исполнительными органами, запрещается. Таким образом, акиматом Медеуского района совместно с Управлением полиции на ежедневной основе проводится работа по пресечению незаконной торговли вокруг базара. С начала года в отношении стихийных торговцев оформили больше 120 протоколов. Но продавцов это, похоже, не останавливает. А значит, коммерсантам придется научиться сосуществовать друг с другом на одной территории".Кайрат Тураров, глава отдела по развитию предпринимательства и промышленности Медеуского района Алматы

Еще в 2022 году работники базара заявляли, что руководство внезапно повысило им аренду как минимум в два раза.

29 апреля 2024 года стало известно, что в Алматы проходят локальные рейды на рынках. Стражи порядка выявляют нарушения миграционного законодательства Казахстана.

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