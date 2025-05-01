#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.34
582.07
6.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.34
582.07
6.31
Происшествия

В Уральске мальчика ударило током во время игры в мяч

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 11:30 Фото: akorda.kz
Девятилетний мальчик из Уральска получил сильный удар током, когда играл вместе со сверстниками в мяч. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел 30 апреля во дворе многоэтажного дома по улице Исатая-Махамбета. По словам очевидцев, у игравших во дворе детей мяч застрял в проводах электроподстанции. Один из мальчиков полез за ним на крышу здания, где и получил удар током.

"Мальчик получил тяжелые травмы и находится в реанимации областной детской многопрофильной больницы. Он на аппаратном дыхании в тяжелом состоянии. Ожоги тела составляют 95% кожных покровов, четвертая степень", – рассказали в региональном Управлении здравоохранения.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Правоохранители выясняют все обстоятельства и подробности случившегося.

Ранее в Жанаозене маленький мальчик оказался в больнице после падения вниз головой с игрового городка. Инцидент случился 8 апреля на детской площадке 4-го микрорайона, между домами №18 и №19.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Алекса Новикова
Читайте также
Играли и заблудились: спасатели всю ночь искали детей в горах Алматинской области
Происшествия
09:49, Сегодня
Играли и заблудились: спасатели всю ночь искали детей в горах Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: