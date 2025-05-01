В Уральске мальчика ударило током во время игры в мяч

Девятилетний мальчик из Уральска получил сильный удар током, когда играл вместе со сверстниками в мяч. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел 30 апреля во дворе многоэтажного дома по улице Исатая-Махамбета. По словам очевидцев, у игравших во дворе детей мяч застрял в проводах электроподстанции. Один из мальчиков полез за ним на крышу здания, где и получил удар током.

"Мальчик получил тяжелые травмы и находится в реанимации областной детской многопрофильной больницы. Он на аппаратном дыхании в тяжелом состоянии. Ожоги тела составляют 95% кожных покровов, четвертая степень", – рассказали в региональном Управлении здравоохранения.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Правоохранители выясняют все обстоятельства и подробности случившегося.

Ранее в Жанаозене маленький мальчик оказался в больнице после падения вниз головой с игрового городка. Инцидент случился 8 апреля на детской площадке 4-го микрорайона, между домами №18 и №19.