"Залез на подстанцию": школьника убило током на западе Казахстана

В поселке Круглоозерное близ Уральска 10-летнего мальчика убило током на территории электрической подстанции. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, трагедия произошла 1 сентября 2026 года вечером. Несовершеннолетний 2015 года рождения забрался на электрическую подстанцию, где получил поражение электрическим током.

"В результате он упал на землю и скончался на месте происшествия, не приходя в сознание. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование", – рассказали корреспонденту Zakon.kz 3 сентября 2026 года в пресс-службе ДП ЗКО.

Как стало известно из местных СМИ, погибшего пятиклассника проводили в последний путь. По словам сельчан, напряжение на подстанции составляло 10 тысяч вольт, а сам объект находился в открытом доступе – без ограждения и с незапертыми дверями.

Очевидцы рассказали, что после яркой вспышки искр ребенка отбросило сильным ударом.

"Маленькие очевидцы сразу позвонили брату погибшего. Тот прибежал на место трагедии и попытался сделать искусственное дыхание, но застал лишь последний вздох. Сельчане говорят, что сильнейший удар током поразил все внутренние органы", – говорится в сообщении.

Местные жители и близкие вспоминают погибшего как очень доброго, умного и отзывчивого ребенка.

Между тем стражи порядка настоятельно призывают родителей регулярно напоминать детям о правилах безопасности и запрещать им приближаться к опасным объектам.

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