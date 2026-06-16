Мобильный телефон загорелся на борту летевшего самолета

На борту пассажирского самолета авиакомпании British Airways, летевшего из Великобритании в США, вспыхнул пожар из-за заискрившегося мобильного телефона, передает Zakon.kz.

Об этом сообщило The New York Post (NYP). По данным издания, инцидент произошел 15 июня на рейсе из Лондона в Лас-Вегас, штат Невада.

Пилот доложил диспетчерам, что на борту заискрился и вспыхнул телефон. Пламя опалило внутреннюю отделку салона.

"Бортпроводники заверили, что все под контролем. Полет продолжился в штатном режиме. В 14:30 по местному времени воздушное судно приземлилось в аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе", – говорится в сообщении.

Пассажиры покинули лайнер без происшествий. Информация о том, кому принадлежало средство связи, не обнародована.

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