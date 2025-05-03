Битва за путевки в санаторий произошла в Астане

2 мая в Астане случилась настоящая давка за путевками в лечебный санаторий, сообщает Zakon.kz.

По жалобам очевидцев, в центр приема граждан акимата Астаны выехали журналисты телеканала "Хабар". Оказалось, что пенсионеры со всего города собрались там с раннего утра, чтобы получить путевки. При этом очередь занимали еще с ночи. Всего выдают 1500 путевок на летний отдых в Боровом, а желающих отдохнуть бесплатно – гораздо больше.

Ситуацию с номерками сами пенсионеры сравнили с концлагерем, однако у них была альтернатива. Подать заявку можно было и онлайн, но современным вариантом воспользоваться многие не смогли. Другие же не доверяют, предпочитая привычный формат.

Но как стало известно на месте, пока сайт недоработанный, а сами специалисты надеются на выход мобильной версии. Сейчас она еще не разработана.

Здесь еще важно отметить, что на санаторный отдых средства выделяют местные акиматы. Для столичных пенсионеров по 500 путевок на каждый месяц лета. Прием заявок на осень начнется позже.

Неравнодушные пенсионеры Кызылорды и другие горожане также забили тревогу. Они требуют местные власти обратить внимание на свалку в центре города.