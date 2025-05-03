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Происшествия

Крупный канал поставки наркотиков в Казахстан ликвидировали сотрудники КНБ

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 12:05 Фото: Zakon.kz
Департаменты КНБ Астаны и Алматы при координации органов прокуратуры пресекли международный канал поставки в страну синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, наркотики сбывали через интернет в интересах крупного наркомагазина, который работал на территории Казахстана. Предполагаемый организатор канала арестован.

"Наряду с этим оперативниками ДКНБ по Алматинской области при содействии прокуратуры обнаружен склад с крупной партией наркотиков. По подозрению в хранении наркотических средств с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана", – сообщили в пресс-службе КНБ.

По результатам оперативных мероприятий было изъято 18 кг психотропных веществ и более 500 литров прекурсоров. Проводятся досудебные расследования по части 3 статьи 297 УК РК.

Фото: КНБ РК

Ранее пресс-служба Комитета национальной безопасности сообщила о приговоре суда в отношении трех казахстанцев по обвинению в сбыте наркотических средств.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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