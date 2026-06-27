На западе Казахстана выявили крупный канал поставки наркотиков

Полицейские пресекли канал поставки наркотиков в западные регионы Казахстана и изъяли более 33,5 кг марихуаны, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники департаментов полиции Западно-Казахстанской и Мангистауской областей задержали в Актау 41-летнего мужчину в момент получения посылки с наркотиками.

По данным полиции, подозреваемый организовал поставку марихуаны из Жамбылской области, используя службы грузоперевозок. Запрещенные вещества замаскировали под обычную посылку.

При осмотре полицейские обнаружили два мешка с веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что это высушенная марихуана общим весом более 33,5 кг.

Следствие считает, что партия предназначалась для дальнейшего распространения в западных регионах страны.

По факту начали досудебное расследование. По данным полиции, благодаря операции удалось предотвратить поступление крупной партии наркотиков в незаконный оборот.

Ранее в Шымкенте среди арбузов нашли замаскированную наркоплантацию.