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События

На западе Казахстана выявили крупный канал поставки наркотиков

Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркозависимость, наркозависимый, наркозависимые, зависимые, зависимость, зависимый, закладка, закладки, закладчик, закладчики, наркоторговля, наркоторговец, наркоторговцы, наркоман, наркоманы, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 12:42 Фото: pixabay
Полицейские пресекли канал поставки наркотиков в западные регионы Казахстана и изъяли более 33,5 кг марихуаны, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники департаментов полиции Западно-Казахстанской и Мангистауской областей задержали в Актау 41-летнего мужчину в момент получения посылки с наркотиками.

По данным полиции, подозреваемый организовал поставку марихуаны из Жамбылской области, используя службы грузоперевозок. Запрещенные вещества замаскировали под обычную посылку.

При осмотре полицейские обнаружили два мешка с веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что это высушенная марихуана общим весом более 33,5 кг.

Следствие считает, что партия предназначалась для дальнейшего распространения в западных регионах страны.

По факту начали досудебное расследование. По данным полиции, благодаря операции удалось предотвратить поступление крупной партии наркотиков в незаконный оборот.

Ранее в Шымкенте среди арбузов нашли замаскированную наркоплантацию.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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