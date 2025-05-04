Трещины на плотине Бартогайского водохранилища: в акимате опровергли слухи

В акимате Енбекшиказахского района обратились к жителям Алматинской области с важным предупреждением по поводу ситуации на Бартогайском водохранилище, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о трещинах на плотине Бартогайского водохранилища и угрозе подтопления для жителей местных районов. Местные власти опровергли эти слухи.

В акимате заявили, что информация не подтверждена и опасности для населения нет.

"В целях предотвращения опасности специалисты Института "Казгипроводхоз" проводят дальнейшую проверку конструкции плотины. На месте происшествия находились Департамент по ЧС Алматинской области, акимат района и специалисты БАК имени Д. Кунаева", – заявили в акимате Енбекшиказахского района.

Местные власти подчеркнули, что ситуация стабильная и находится под контролем. Кроме того, специалисты постоянно проверяют уровень воды и состояние гидравлической конструкции.

Ранее в ДЧС Алматинской области рассказали о том, как всю ночь искали в горах пятилетнего мальчика и его десятилетнюю сестру. Дети играли во дворе, а потом пошли гулять и заблудились.