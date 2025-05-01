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Происшествия

Играли и заблудились: спасатели всю ночь искали детей в горах Алматинской области

мигалки, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 09:49 Фото: pixabay
Пятилетний мальчик и его десятилетняя сестра играли на улице перед домом в поселке Талгар Алматинской области, а затем исчезли, сообщает Zakon.kz.

Родители не смогли самостоятельно отыскать детей и обратились за помощью к спасателям.

"К поисковым работам, которые продолжались всю ночь, привлекли два кинологических расчета и беспилотный летательный аппарат. Кроме того, в розыске приняли участие близкие детей, местные жители и представители полиции", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Мальчика 2020 года рождения обнаружили ночью в горной местности на расстоянии 3 км от дома, а его сестру 2015 года рождения нашли рано утром. Она успела уйти примерно на 10 километров от дома.

Детей осмотрели врачи, а затем их передали родителям, которые поблагодарили спасателей за помощь.

Ранее сообщалось о землетрясении, которое зафиксировали в Алматинской области 1 мая 2025 года в 08:19 по времени Астаны.

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Андрей Дюсупов
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