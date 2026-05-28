Почему ранее заполненное озеро Сайран вдруг осталось без воды, рассказали в акимате Алматы

Местные жители обратили внимание на тот факт, что известное городское водохранилище внезапно оказалось почти полностью осушенным. Zakon.kz обратился за комментарием в алматинский акимат.

Как пояснили в акимате, на улице Толе би расположены два гидротехнических сооружения (шандоры), предназначенных для регулирования потока воды и заполнения водохранилища Сайран.

"В настоящее время указанные гидротехнические сооружения находятся в неисправном состоянии, что не позволяет осуществлять регулирование водного потока в полном объеме и, соответственно, обеспечить надлежащее заполнение водохранилища. В связи с необходимостью проведения ремонтных работ подведомственной организацией Управления экологии и окружающей среды Алматы – ТОО "Тау Су Қызмет" – принято решение оставить шлюзы открытыми для поэтапного осушения водохранилища, что позволит обеспечить доступ к конструкциям и проведение восстановительных работ", – добавили там.

Вместе с тем уточняется, что начало ремонтных работ планируется с 1 июня 2026 года при условии полного снижения уровня воды к указанному сроку.

Завершение – до 3 июня 2026 года.

"После завершения ремонта планируется восстановление штатного режима работы гидротехнических сооружений и дальнейшее регулирование уровня воды в водохранилище Сайран в установленном порядке", – подытожили в пресс-службе.

Отметим, что о начале процесса заполнения мы писали еще 20 апреля.

По состоянию на 15 мая, озеро выглядело заполненным полностью. Фото – здесь.