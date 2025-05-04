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Происшествия

Кровля трехэтажного здания полыхает в Алматы

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 20:48 Фото: скриншот
4 мая в Алматы по улице Керей-Жанибек хандар загорелась кровля трехэтажного здания, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, в 19:36 на место пожара выехали силы и средства департамента. 

"В 20:18 локализовали горение кровли трехэтажного здания. Пострадавших нет, площадь уточняется", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул во дворе жилой многоэтажки в Петропавловске.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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