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Происшествия

Жители проспекта Молдагуловой в Актобе просят навести у них порядок

В Актобе просят сделать сквер по проспекту Молдагуловой, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 05:50 Фото: diapazon.kz
Жители дома № 42 по пр. Молдагуловой уже несколько лет просят навести порядок на огромном пустыре за ночным клубом, сообщает Zakon.kz.

Со слов горожан, когда-то им обещали рядом с домом аллею, но вместо нее возвели ночной клуб, а пустующий участок "спрятали" за забором и зелеными насаждениями, передает "Диапазон". По их мнению, этот пустырь оскорбляет память Героя СССР Алии Молдагуловой, в честь которой назвали проспект и возвели мемориал.

"Наш проспект – один из главных в городе и назван в честь Алии Молдагуловой, а значит, он должен быть эталоном, – возмущается Айгуль Шаяхметова. – Когда по проспекту проезжают первые лица государства, то этот пустырь специально закрывают баннерами. И это продолжается 20 лет, такое отношение оскорбляет память Алии".

Пустырь по пр. Молдагуловой в Актобе, фото: diapazon.kz

Последняя надежда у инициативной группы на главу государства. На днях они написали письмо в Администрацию президента и теперь ожидают ответа.

Между тем в городском акимате заявили, что собственник планирует построить на огороженном участке ресторан. Главный специалист отдела земельных отношений Ерлан Сагынов подтвердил, что нарушений в использовании участка они не видят.

В Костанайской области из-за плохой дороги сельчане предлагают передвигаться на танке.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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