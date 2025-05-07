Жители проспекта Молдагуловой в Актобе просят навести у них порядок

Жители дома № 42 по пр. Молдагуловой уже несколько лет просят навести порядок на огромном пустыре за ночным клубом, сообщает Zakon.kz.

Со слов горожан, когда-то им обещали рядом с домом аллею, но вместо нее возвели ночной клуб, а пустующий участок "спрятали" за забором и зелеными насаждениями, передает "Диапазон". По их мнению, этот пустырь оскорбляет память Героя СССР Алии Молдагуловой, в честь которой назвали проспект и возвели мемориал.

"Наш проспект – один из главных в городе и назван в честь Алии Молдагуловой, а значит, он должен быть эталоном, – возмущается Айгуль Шаяхметова. – Когда по проспекту проезжают первые лица государства, то этот пустырь специально закрывают баннерами. И это продолжается 20 лет, такое отношение оскорбляет память Алии".

Пустырь по пр. Молдагуловой в Актобе, фото: diapazon.kz

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