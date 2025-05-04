Ездить на танке предлагают сельчане Костанайской области из-за плохой дороги

Трасса в Мендыкаринском районе нуждается в повторном ремонте, потому что проезд по ней не выдерживают легковые автомобили, сообщает Zakon.kz.

Сельчане жалуются, что поездки по разбитому дорожному полотну занимают много времени и нередко заканчиваются ремонтом машины, передает "24kz". Выяснилось, что дорога ведет в 10 населенных пунктов Мендыкаринского района. Именно этот участок отремонтировали четыре года назад, но ровным он оставался недолго. Сейчас проезд по нему возможен только с препятствиями.

Из-за таких выбоин путь от села Жаркайын до районного центра у сельчан увеличился вдвое. Выросли и затраты на ремонт автомобиля.

"Ходовка – полгода и все. Перебирать надо полностью, стойки менять, шаровую. Тут только на танке ездить. КАМАЗы все продавили. Машина прыгать начинает, как на трамплине", – поделился Серикжан Сейдахметов.

То, что часть реконструированной дороги пришла в негодность, признают и в местном акимате. Ремонтировать трассу Боровской – Каратал протяженностью 60 км подрядчики начали от ближайшей к райцентру точки. Проект рассчитан на пять лет. Пока делали дальние участки, успели разбить недавно уложенный асфальт.

3 мая возле главного корпуса Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтұрсынұлы студенты и педагоги поддержали республиканскую акцию "Таза Қазақстан".