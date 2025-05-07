Змеи пробрались в частный сектор Шымкента

Сотрудники МЧС 7 мая отловили четырех змей на территории частного сектора в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

По данным министерства, жители нескольких домов обратились по номеру "112" с сообщениями о появлении змей в жилых помещениях. На место были направлены оперативные группы спасателей.



"С использованием специального снаряжения сотрудники МЧС отловили четырех рептилий. Змеи были временно помещены в емкость и впоследствии выпущены в природную среду, на безопасном расстоянии от населенного пункта", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что при обнаружении змеи гражданам следует немедленно покинуть помещение, изолировать животное и вызвать спасателей. Попытки самостоятельного отлова могут быть опасны.

А ранее спасатели Алматы помогли животному под аплодисменты и восхищение очевидцев.

