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Происшествия

Змеи пробрались в частный сектор Шымкента

Шымкент, змеи, спасатели , фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 23:34 Фото: МЧС РК
Сотрудники МЧС 7 мая отловили четырех змей на территории частного сектора в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

По данным министерства, жители нескольких домов обратились по номеру "112" с сообщениями о появлении змей в жилых помещениях. На место были направлены оперативные группы спасателей.

"С использованием специального снаряжения сотрудники МЧС отловили четырех рептилий. Змеи были временно помещены в емкость и впоследствии выпущены в природную среду, на безопасном расстоянии от населенного пункта", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что при обнаружении змеи гражданам следует немедленно покинуть помещение, изолировать животное и вызвать спасателей. Попытки самостоятельного отлова могут быть опасны.

А ранее спасатели Алматы помогли животному под аплодисменты и восхищение очевидцев. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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