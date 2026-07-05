Змея заползла во двор частного дома в Алматинской области
На пульт 112 поступило сообщение о змее, обнаруженной на территории частного жилого дома в дачном массиве "Питомник" села Болек Алматинской области.
Прибывшие на место спасатели обследовали территорию и с помощью специального инструмента "змеелов" безопасно поймали пресмыкающееся.
После этого змею вывезли за пределы населенного пункта и выпустили в естественную среду обитания, где она не представляет опасности для людей.
В МЧС напомнили, что в теплое время года змеи становятся более активными и могут появляться на приусадебных участках, в хозяйственных постройках и на дачах. При обнаружении пресмыкающегося не следует приближаться к нему, пытаться поймать или убить его. Необходимо отойти на безопасное расстояние, не подпускать детей и домашних животных и сообщить о происшествии по номеру 112.
Схожая ситуация произошла ранее в даче села Кемертоган: там змея заползла в частный дом.