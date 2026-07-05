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События

Змея заползла во двор частного дома в Алматинской области

змея, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 09:09 Фото: скриншот видео
В дачном массиве "Питомник" села Болек сотрудники МЧС отловили змею, заползшую на территорию частного дома, сообщает Zakon.kz.

На пульт 112 поступило сообщение о змее, обнаруженной на территории частного жилого дома в дачном массиве "Питомник" села Болек Алматинской области.

Прибывшие на место спасатели обследовали территорию и с помощью специального инструмента "змеелов" безопасно поймали пресмыкающееся.

После этого змею вывезли за пределы населенного пункта и выпустили в естественную среду обитания, где она не представляет опасности для людей.

В МЧС напомнили, что в теплое время года змеи становятся более активными и могут появляться на приусадебных участках, в хозяйственных постройках и на дачах. При обнаружении пресмыкающегося не следует приближаться к нему, пытаться поймать или убить его. Необходимо отойти на безопасное расстояние, не подпускать детей и домашних животных и сообщить о происшествии по номеру 112.

Схожая ситуация произошла ранее в даче села Кемертоган: там змея заползла в частный дом.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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