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Происшествия

На востоке Казахстана пожарный сорвался с высоты – видео падения

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 14:03 Фото: Zakon.kz
8 мая 2025 года в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Восточно-Казахстанской области прокомментировали происшествие с сотрудником, который сорвался с лестницы во время тушения пожара, сообщает Zakon.kz.

Изначально в подписи к видео, появившимся в Казнете, было сказано, что инцидент произошел в Талдыкоргане.

Но в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области уточнили, что данная информация не соответствует действительности:

"Случай имел место 5 мая 2025 года в Усть-Каменогорске".

Также приведены некоторые детали. Так, в этот день произошел пожар на четвертом этаже в жилом доме по улице Красина.

"В ходе проведения аварийно-спасательных работ пострадал сотрудник пожарной части №7. С целью тушения очага возгорания был применен комбинированный подъем для доступа на балкон квартиры, расположенной на третьем этаже".Пресс-служба ДЧС ВКО

Также сказано, что пострадавшему сотруднику была своевременно оказана первая доврачебная помощь.

"Его госпитализировали в травматологическое отделение с диагнозом: закрытый перелом правой стопы. На текущий момент его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Проводится служебное расследование".Пресс-служба ДЧС ВКО

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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