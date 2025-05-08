На востоке Казахстана пожарный сорвался с высоты – видео падения
Фото: Zakon.kz
8 мая 2025 года в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Восточно-Казахстанской области прокомментировали происшествие с сотрудником, который сорвался с лестницы во время тушения пожара, сообщает Zakon.kz.
Изначально в подписи к видео, появившимся в Казнете, было сказано, что инцидент произошел в Талдыкоргане.
Но в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области уточнили, что данная информация не соответствует действительности:
"Случай имел место 5 мая 2025 года в Усть-Каменогорске".
Также приведены некоторые детали. Так, в этот день произошел пожар на четвертом этаже в жилом доме по улице Красина.
"В ходе проведения аварийно-спасательных работ пострадал сотрудник пожарной части №7. С целью тушения очага возгорания был применен комбинированный подъем для доступа на балкон квартиры, расположенной на третьем этаже".Пресс-служба ДЧС ВКО
Также сказано, что пострадавшему сотруднику была своевременно оказана первая доврачебная помощь.
"Его госпитализировали в травматологическое отделение с диагнозом: закрытый перелом правой стопы. На текущий момент его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Проводится служебное расследование".Пресс-служба ДЧС ВКО
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