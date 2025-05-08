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Происшествия

Спасатели Кокшетау помогли 71-летней бабушке, попавшей в беду

спасатели помогли жительнице Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 23:52 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Кокшетау 71-летняя бабушка долгое время не открывала дверь, из-а чего соседи вызвали спасателей, сообщает Zakon.kz.

На место вызова незамедлительно были направлены спасатели, при помощи шанцевых инструментов проникли в квартиру, где обнаружили женщину, которая не могла самостоятельно открыть дверь.

"Медик-спасатель совместно с бригадой скорой помощи оказали первую доврачебную помощь, в дальнейшем женщина была направлена на госпитализацию. МЧС напоминает не оставлять пожилых людей без присмотра!" – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось о том, что спасатели Алматы помогли животному под аплодисменты и восхищение очевидцев.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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