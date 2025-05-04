Страшное ДТП в Таразе: машину зажало между автобусом и вагоном грузового поезда

Кадры страшного ДТП, которое случилось 4 мая 2025 года в Таразе, распространяются в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла между пассажирским автобусом, грузовым составом и легковым автомобилем. Причем машина оказалась зажата между вагоном и общественным транспортом.

По информации пресс-службы ДЧС Жамбылской области, двух пассажиров "легковушки" спасателям пришлось извлекать из покареженного автомобиля. Их передали медикам скорой помощи. В каком они состоянии, пока неизвестно.

В пресс-службе АО "НК "КТЖ" сообщили, что погибших в результате аварии нет.

"ДТП случилось на частном подъездном пути станции Бурыл (участок Тараз – Жанатас). Водитель Mercedes нарушил правила пересечения железнодорожного переезда и допустил столкновение с вагонами грузового состава", – рассказали в пресс-службе.

Ранее ночная гонка привела к массовому ДТП в Алматы. Инцидент случился 4 мая 2025 года на проспекте аль-Фараби.