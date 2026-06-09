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Происшествия

Иностранные туристы застряли на берегу Балхаша

интуристы застряли на берегу Балхаша, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 23:47 Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасатели МЧС оказали помощь иностранным туристам, чей автомобиль застрял на побережье озера Балхаш в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Приозерске. На пульт 112 поступило сообщение о том, что легковой автомобиль увяз в песке, а водитель не может самостоятельно продолжить движение.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. С помощью спецтехники они отбуксировали транспортное средство на безопасный участок.

В автомобиле находились двое граждан России. Медицинская помощь им не потребовалась.

После завершения спасательной операции туристы смогли продолжить путь.

Ранее сообщалось, как преобразуют транспортную инфраструктуру для развития туризма в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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