Иностранные туристы застряли на берегу Балхаша
Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасатели МЧС оказали помощь иностранным туристам, чей автомобиль застрял на побережье озера Балхаш в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в Приозерске. На пульт 112 поступило сообщение о том, что легковой автомобиль увяз в песке, а водитель не может самостоятельно продолжить движение.
На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. С помощью спецтехники они отбуксировали транспортное средство на безопасный участок.
В автомобиле находились двое граждан России. Медицинская помощь им не потребовалась.
После завершения спасательной операции туристы смогли продолжить путь.
Ранее сообщалось, как преобразуют транспортную инфраструктуру для развития туризма в Казахстане.
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