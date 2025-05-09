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Происшествия

Молодой парень оказался в горной ловушке на высоте 3000 метров в Алматинской области

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 00:10 Фото: pexels
Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана 9 мая провели поисково-спасательные работы в горах Талгарского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, инцидент произошел с молодым человеком 2005 года рождения, который при спуске с гор сбился с маршрута и обратился за помощью к спасателям.

"Оперативная группа выехала с поста "Медео", открытого ранее по поручению министра по чрезвычайным ситуациям, и направилась к ущелью Кимасар, откуда продолжила путь пешком в сторону пика Фурманова, расположенного на высоте 3053 метров", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, поисковые работы осложнялись неблагоприятными погодными условиями – сильным дождем, густым туманом и ограниченной видимостью. Несмотря на это, спасатели обнаружили заявителя, оказали ему необходимую помощь и безопасно доставили его к населенному пункту.

В медицинской помощи молодой человек не нуждался.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 7 мая стало известно, что в результате камнепада, который произошел 2 мая в популярном туристическом месте в Алма-Арасане, погибла девушка. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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