Молодой парень оказался в горной ловушке на высоте 3000 метров в Алматинской области

Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана 9 мая провели поисково-спасательные работы в горах Талгарского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, инцидент произошел с молодым человеком 2005 года рождения, который при спуске с гор сбился с маршрута и обратился за помощью к спасателям.

"Оперативная группа выехала с поста "Медео", открытого ранее по поручению министра по чрезвычайным ситуациям, и направилась к ущелью Кимасар, откуда продолжила путь пешком в сторону пика Фурманова, расположенного на высоте 3053 метров", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, поисковые работы осложнялись неблагоприятными погодными условиями – сильным дождем, густым туманом и ограниченной видимостью. Несмотря на это, спасатели обнаружили заявителя, оказали ему необходимую помощь и безопасно доставили его к населенному пункту.

В медицинской помощи молодой человек не нуждался.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 7 мая стало известно, что в результате камнепада, который произошел 2 мая в популярном туристическом месте в Алма-Арасане, погибла девушка.