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События

Жители Алматы почувствовали землетрясение

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 20:48 Фото: Zakon.kz
Вечером 10 мая жители Алматы ощутили подземные толчки. Согласно данным системы оповещения Android о землетрясениях, сейсмическое событие произошло в 20:35, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 25,6 км от города, в южной части Алматинской области. Подземные толчки были зафиксированы в 20:35 по местному времени.

По данным сейсмической сети ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК, эпицентр находился на границе Казахстана и Кыргызстана – в 35 км юго-западнее Алматы.

Расчетная интенсивность в населенных пунктах:

  • г. Алматы – 2 балла;
  • г. Карасай (Каскелен) – 2 балла;
  • с. Каргалы – 2 балла.

Ранее казахстанские сейсмологи зарегистрировали сильное землетрясение в Афганистане. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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