Жители Алматы почувствовали землетрясение
Фото: Zakon.kz
Вечером 10 мая жители Алматы ощутили подземные толчки. Согласно данным системы оповещения Android о землетрясениях, сейсмическое событие произошло в 20:35, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения находился примерно в 25,6 км от города, в южной части Алматинской области. Подземные толчки были зафиксированы в 20:35 по местному времени.
По данным сейсмической сети ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК, эпицентр находился на границе Казахстана и Кыргызстана – в 35 км юго-западнее Алматы.
Расчетная интенсивность в населенных пунктах:
- г. Алматы – 2 балла;
- г. Карасай (Каскелен) – 2 балла;
- с. Каргалы – 2 балла.
Ранее казахстанские сейсмологи зарегистрировали сильное землетрясение в Афганистане.
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