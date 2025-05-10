Жители Алматы почувствовали землетрясение

Вечером 10 мая жители Алматы ощутили подземные толчки. Согласно данным системы оповещения Android о землетрясениях, сейсмическое событие произошло в 20:35, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 25,6 км от города, в южной части Алматинской области. Подземные толчки были зафиксированы в 20:35 по местному времени.

По данным сейсмической сети ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК, эпицентр находился на границе Казахстана и Кыргызстана – в 35 км юго-западнее Алматы.

Расчетная интенсивность в населенных пунктах:

г. Алматы – 2 балла;

г. Карасай (Каскелен) – 2 балла;

с. Каргалы – 2 балла.

Ранее казахстанские сейсмологи зарегистрировали сильное землетрясение в Афганистане.

