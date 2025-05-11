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Происшествия

В Алматы водитель сбил семилетнего мальчика во дворе жилого дома

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 21:06 Фото: primeminister.kz
11 мая около 13:30 в микрорайоне Шугыла Наурызбайского района Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода.

Об этом Zakon.kz сообщили в Департаменте полиции мегаполиса. 

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Changan, двигаясь по дворовой дороге в южном направлении, совершил наезд на семилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть в восточном направлении. В результате ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По факту ДТП начато расследование. Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками управления полиции Наурызбайского района.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы подросток на BMW насмерть сбил пешехода

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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