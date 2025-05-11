В Алматы водитель сбил семилетнего мальчика во дворе жилого дома

11 мая около 13:30 в микрорайоне Шугыла Наурызбайского района Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода.

Об этом Zakon.kz сообщили в Департаменте полиции мегаполиса.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Changan, двигаясь по дворовой дороге в южном направлении, совершил наезд на семилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть в восточном направлении. В результате ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По факту ДТП начато расследование. Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками управления полиции Наурызбайского района.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы подросток на BMW насмерть сбил пешехода.