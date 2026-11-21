В Алматы автомобиль BYD сбил девушку, пытавшуюся перейти дорогу в неположенном месте. Об этом 21 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, днем в Бостандыкском районе две девушки решили перебежать проспект Абая между улицами Утеген батыра и Тлендиева.

Машина двигалась на восток и не успела избежать столкновения с одной из пешеходок.

"В результате наезда девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована в одну из городских больниц", – говорится в сообщении.

В полиции призывают граждан переходить проезжую часть только по пешеходным переходам. Правоохранители подчеркивают, что попытки сократить путь в обход зебры и светофоров часто приводят к тяжелым последствиям.

Ранее момент наезда на пешехода в Астане попал на видеорегистратор. Кадры с места дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал молодой человек, появились в социальных сетях.