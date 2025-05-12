За опасные действия на дороге задержали водителя в Шымкенте

Полиция Шымкента пресекла грубые нарушения ПДД. Задержан водитель, который ранее уже лишался водительских прав, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МВД РК, сотрудники центра оперативного управления ДП Шымкента зафиксировали опасные действия водителя, который грубо нарушил ПДД.

Во время управления иномаркой житель Шымкента игнорировал дорожные знаки, создал аварийную ситуацию, допустил неправильное маневрирование, проехал на запрещающий сигнал светофора и выехал на встречную полосу. Его оперативно задержали.

Установлено, что он ранее лишался водительских прав, а его транспортное средство было незаконно переоборудовано.

Мужчина находится под стражей, а иномарку определили на штрафную стоянку.

В отношении нарушителя составлены материалы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Также сегодня стало известно, что владелец иномарки установил сложную систему тонированных окон и попался полицейским Алматы.