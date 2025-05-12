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События

Водитель установил хитрую систему на машину и попался полиции в Алматы

тонированное окно машины, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 13:25 Фото: pixabay
Владелец иномарки установил сложную систему тонированных окон и попался полицейским в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции города 12 мая 2025 года рассказали, что в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" в Турксибском районе остановили автомобиль марки Hyundai под управлением 24-летнего мужчины.

Во время проверки был установлен факт нарушения: скрытая система тонированных окон. На опубликованном полицией видео видно, что сначала у авто поднимается стекло без тонировки, а потом оно меняется на затонированное.

В отношении водителя приняты меры.

Ранее полиция Алматы опубликовала видео с неудачной попыткой кражи из банка. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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