Водитель установил хитрую систему на машину и попался полиции в Алматы

Владелец иномарки установил сложную систему тонированных окон и попался полицейским в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции города 12 мая 2025 года рассказали, что в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" в Турксибском районе остановили автомобиль марки Hyundai под управлением 24-летнего мужчины.

Во время проверки был установлен факт нарушения: скрытая система тонированных окон. На опубликованном полицией видео видно, что сначала у авто поднимается стекло без тонировки, а потом оно меняется на затонированное.

В отношении водителя приняты меры.

Ранее полиция Алматы опубликовала видео с неудачной попыткой кражи из банка.