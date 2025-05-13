"Говорите на казахском языке": полиция дала совет казахстанцам, как быть с мошенниками

Начальник Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Астаны Талгат Булегенов озвучил ряд лайфхаков, как отбить у мошенников желание тревожить вас звонками, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что часто людям звонят мошенники, причем делается это навязчиво, несмотря на то, что их раскусили и не хотят ввести с ними диалог. Они поинтересовались, что нужно делать, чтобы это прекратилось.

"Сотни звонков поступают от наших жителей на такие действия мошенников. Они, действительно, обзванивают всех и стараются своими уловками "достать" жертву. В этом случае рекомендуем блокировать такие номера, по возможности говорить, задавать вопросы на казахском языке, потому что, как показывает практика, эти звонки осуществляться с территории соседних государств, граждане которых не владеют этим языком. И, конечно же, обратиться с заявлением с указанием данных номеров. В дальнейшем сотрудниками полиции будут приняты меры по их блокировке через операторов сотовой связи", – посоветовал Талгат Булегенов.

Он же рассказал, что делать при взломе мессенджера WhatsApp.

"Нередко поступают сообщения от знакомых по WhatsApp с просьбой занять деньги. В этом случае, чтобы и самим не попасть, и защитить родственников, нужно в первую очередь в мессенджере пройти в настройки. Откроется вкладка "Связанные устройства". Просмотрите, есть ли среди них сторонние устройства. Если есть, то немедленно его отключите, перезагрузите интернет и еще раз перепроверьте. Далее посоветуйте такие же действия проделать тем родственникам, чей мессенджер взломали", – сказал Талгат Булегенов.

Сегодня каждый пользователь интернета может стать потенциальной жертвой мошенников. От этого не застрахован никто – ни молодежь, ни пожилые граждане.

Пять основных схем мошенничества:

Звонки от "банковских сотрудников": Мошенники, представляясь служителями банков, просят передать личные данные под предлогом подозрительных операций.

Обман при онлайн-покупках: Злоумышленники размещают объявления о продаже, но исчезают после получения предоплаты.

Фишинговые сайты: Поддельные сайты собирают логины и пароли, пользуясь визуальным сходством с официальными ресурсами.

"Инвестиционные" платформы: Мошеннические сайты предлагают вложения, но при попытке вывода средств исчезают.

Взлом аккаунтов мессенджеров: Злоумышленники получают доступ к аккаунтам через вредоносные ссылки и рассылают запросы о помощи с просьбой одолжить деньги.

16 января 2025 года сообщалось, что аккаунты казахстанцев, использующих WhatsApp Web и бесплатный VPN, могут легко взломать мошенники.