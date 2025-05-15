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Происшествия

Скандально известного застройщика судят в Караганде

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 05:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Караганде в отношении местного бизнесмена начали рассматривать дело по статье "Мошенничество" в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, за два года бизнесмен взял у карагандинцев почти два млрд тенге на строительство коммерческой и жилой недвижимости, но так ничего и не достроил. На каждое судебное разбирательство приходят десятки дольщиков, вложившие несколько млн за будущие квартиры, которые теперь остались только на бумагах. Об этом передает "Седьмой канал".

Оказалось, что у компании даже не было разрешительных документов на землю и строительство. Несмотря на запреты, застройщик продолжал активно продавать недвижимость и привлекать деньги дольщиков, а это 850 млн тенге. Причем, некоторые квартиры продавались по несколько раз.

Добиться возврата денег намерены и те, кто вложился в коммерческие квадраты. Они, по материалам дела, отдали подсудимому один млрд тенге. Предприниматель заверяет, что всем вкладчикам нужно было еще немного подождать, и он бы выполнил все обязательства, но теперь это невозможно из-за его ареста.

Вначале мая текущего года в Казахстане ужесточили требования к облицовке наружных стен зданий.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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