Аким ВКО: семьям погибших рабочих в Улкен Нарыне будет оказана всесторонняя помощь и поддержка

Глава региона Нурымбет Сактаганов экстренно выехал в Улкен Нарынский район, где накануне произошла трагедия.

В результате обвала грунта при проведении аварийно-восстановительных и земляных работ на месте порыва водопровода в селе Улкен Нарын погибли двое сотрудников коммунального предприятия "Нарын КомХоз Сервис" – сварщик Ержан Айтпаев (1983 года рождения) и слесарь Сергей Кастерин (1970 года рождения).

Фото: пресс-центр ВКО

На месте происшествия аким области обратился к членам специальной комиссии, подчеркнув необходимость коренного пересмотра действующих регламентов по обеспечению промышленной и трудовой безопасности.

"В мирное, стабильное время недопустимо терять человеческие жизни в результате нарушений на производстве. Жизнь и здоровье сотрудников должны быть приоритетом для любого предприятия – важнее любых экономических соображений. От имени акимата выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и заверяю: мы окажем им всестороннюю поддержку. Кроме того, мною поручено профильным ведомствам провести тщательную и объективную проверку, установить причины происшествия, а также определить степень ответственности всех причастных", – заявил Нурымбет Сактаганов.

Фото: пресс-центр ВКО

Как сообщил председатель комиссии по расследованию – главный инспектор труда Восточно-Казахстанской области Бакытбек Кизатов, в ближайшие десять дней будет проведено всестороннее расследование инцидента. В случае необходимости его сроки будут продлены до 30 дней с привлечением профильных экспертов. По итогам материалы передадут в правоохранительные органы и судебные инстанции.

Особый акцент аким области сделал на важности комплексного подхода к вопросам предотвращения производственного травматизма, отметив, что безопасность и охрана труда, особенно в ситуациях, связанных с угрозой жизни людей, находятся на постоянном контроле со стороны региональной власти.

Фото: пресс-центр ВКО

Семьям погибших будут обеспечены выплаты из республиканского бюджета, а также предусмотренные страховыми механизмами компенсации. Глава региона провел личную встречу с родными погибших и подчеркнул, что они не останутся без внимания и помощи.