Казахстанец сорвался в реку, пытаясь переправиться по натянутому тросу

Днем 10 мая 2025 года на реке Коксу в Кербулакском районе области Жетысу мужчина пытался переправиться через горную реку по натянутому тросу, но в итоге пропал без вести, сообщает Zakon.kz.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как мужчина пересекает реку. На первых минутах снимающий происходящее приговаривает: "Попытка не пытка".

Ролик заканчивается в тот момент, когда казахстанец повисает над бурлящей водой на руках.

В пресс-службе регионального Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) уточнили, что поиски мужчины 1989 года рождения начались 10 мая.

"Утром 11 мая с 06:30 были организованы масштабные поисковые работы с привлечением сил ДЧС, лесной охраны, местных исполнительных органов, полиции, военной полиции и подразделений Министерства обороны". Пресс-службы ДЧС области Жетысу

Всего задействовано 98 человек и 22 единицы техники, включая плавательные средства, беспилотники и спутниковую связь.

Поиски велись 8 группами вдоль обоих берегов реки Коксу (4 по правому и 4 по левому берегу) на участке протяженностью до 35 км. Вечером 11 мая с наступлением темноты работы были временно приостановлены.

12 мая поиски продолжились.

В пресс-службе областного Департамента полиции (ДП) также дали комментарий касательно происшествия:

"По факту исчезновения гражданина Н. полицией возбуждено уголовное дело. Организованы масштабные поисковые мероприятия с участием сотрудников полиции, военнослужащих, спасателей, представителей других ведомств и гражданских лиц. Поисковые работы продолжаются".

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