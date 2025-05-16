В Аксае шурин убил зятя, пытаясь защитить сестру

В Специализированном суде ЗКО с участием присяжных рассмотрели дело об убийстве. В Аксае мужчина ударил зятя ножом в грудь и шею. От ран пострадавший скончался на месте, сообщает Zakon.kz.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что зять перед инцидентом избил его младшую сестру.

Прокурор потребовал для обвиняемого 11 лет тюрьмы. Родственники погибшего просили самое строгое наказание. Сам обвиняемый вину не признал. Суд признал его виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы.

"Основываясь на требованиях закона, суд назначил Г. по ч. 1 ст. 99 УК РК наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет. Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – заявили в суде.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, как проходит суд по делу о заказном убийстве в ЗКО.