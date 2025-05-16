Строителя уволили за видео о низком качестве строительства домов в Костанайской области

Автора нашумевшего видео о низком качестве строительства жилых домов в пригороде Костаная сразу же уволили со стройки, сообщает Zakon.kz.

На видео, которое быстро разлетелось по соцсетям и набрало десятки тыс. просмотров, строитель усомнился в надежности конструкций новостройки. По данным "Седьмого канала", речь в ролике идет о новостройках в микрорайонах Астана и Байтерек в пригороде Костаная.

В акимате Костанайского района журналистам телеканала заявили, что поводов для паники нет. Со слов чиновников, строительство на данном объекте ведется строго по утвержденному проекту на основании документации, разработанной и прошедшей госэкспертизу. В частности, по конструкции лоджий отмечается, что они выполнены из каркасно-обшивных конструкций с утеплением, как это и предусмотрено в проекте, а используемый утеплитель – материал, который обеспечивает тепло- и звукоизоляцию.

В акимате обещают, что дома сдадут только после государственной приемки.

Для строительства автомойки бизнесмен вырубил более 20 деревьев в городе Актобе, горожане встали на защиту зеленых насаждений.