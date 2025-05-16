Казахстанская прокуратура представила новые подходы по защите инвесторов на международном форуме

16 мая 2025 года в Казани делегация органов прокуратуры Казахстана во главе с заместителем генерального прокурора Галымжаном Койгелдиевым приняла участие в работе Международного экономического форума "Россия – Исламский мир", сообщает Zakon.kz.

На заседании представители Египта, Индонезии, Ирака, Кыргызстана, Мали, ОАЭ, России, Таджикистана, Турции и Узбекистана обсудили вопросы соблюдения законности и прав добросовестного бизнеса иностранных инвестиций и обменялись опытом работы в этой сфере.

"В своем выступлении Койгелдиев отметил, что по поручению президента Касым-Жомарта Токаева прокуратура сопровождает значимые для страны инвестиционные проекты, обеспечивая их правовую защиту. Одним из ключевых инструментов стал "прокурорский фильтр", – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Его суть, по словам спикера, заключается в запрете госорганов без согласования с прокурором проверить инвестора, привлечь к административной ответственности, приостановить его деятельность, отозвать лицензию, расторгнуть контракт и вносить в суд иски.

С января текущего года этот механизм законодательно закреплен.

На сегодня прокуроры уже отказали в согласовании более 850 решений против инвесторов.

Также освещена работа по внедрению цифровых новшеств, позволяющих в режиме реального времени устранять административные барьеры для инвесторов.

В то же время зарубежные компании были приглашены к ведению бизнеса и вложению инвестиций в Казахстане.

Кроме того, состоялись двусторонние встречи с коллегами из России, ОАЭ, Ирака и Турции, где обсуждены вопросы сотрудничества по борьбе с преступностью и экстрадиции разыскиваемых.