Сильный пожар разгорелся на складе в Астане

Фото: МЧС РК

13 мая сильный пожар разгорелся на складе в АстанеБлагодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня. Пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно, возгорание произошло на складе аграрного типа в районе Байконыр в Астане. Пожарным пришлось вскрывать кровлю здания. "На месте создан оперативный штаб, работают три боевых участка. На тушение подано шесть водяных стволов. Организовано оцепление места пожара сотрудниками ДП. На месте происшествия находятся 82 человека личного состава и 21 единица техники ДЧС", – сообщали в МЧС ранее. На данный момент пожар удалось локализовать. Распространения огня не допустили. Пострадавших нет. Ранее сообщалось о другом возгорании. Крупный пожар потушили в частном секторе Алматы.

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