Общество

В тюрьму на 5 лет отправятся ветеринары Туркестанской области

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 05:30 Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области вынесли приговор четырем сотрудникам ветеринарной службы по делу о хищении сельхозсубсидий, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Седьмой канал", ветеринары сговорившись с местными жителями, незаконно зарегистрировали в информационной базе около 100 тыс. голов мелкого рогатого скота. Таким способом, от имени нескольких крестьянских хозяйств они получили субсидии на сумму в 271 млн тенге. Деньги они поделили между собой.

Суд Туркестана в итоге признал виновными пятерых человек. Четверо фигурантов получили по 5 лет и 2 месяца лишения свободы. Еще одному подсудимому назначили ограничение свободы. Однако по нему позже суд применил акт амнистии и прекратил дело.

Со слов спецпрокурора прокуратуры Туркестанской области Ербола Шынадила, в пользу государства с подсудимых взыскано 50 млн тенге, также наложен арест на имущество на сумму 120 млн тенге.

На днях прокуроры Мангистау создали трендовое "вязаное" видео.

Фото Алия Абди
Алия Абди
