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Происшествия

Крупный пожар на складе стройматериалов потушили в Таразе

пожар, Тараз, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 17:09 Фото: МЧС РК
Жителей Тараза напугал густой черный дым, который валил со стороны ЖК "Жанабаев". Оказалось, там горел склад строительных материалов, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Жамбылской области, пожар случился днем 18 мая.

"Горел склад, расположенный по улице Санырак батыра. Площадь возгорания составила 325 квадратных метров. На место происшествия сразу прибыли 40 сотрудников ДЧС. Пожар полностью потушили в 14:07. Жертв и пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе ДЧС.

Благодаря оперативным действием удалось быстро остановить распространение огня и не допустить его переход на АЗС, которая находится рядом со складом.

Причину возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты.

Поздним вечером 17 мая жители Тараза стали очевидцами пугающего происшествия. Мужчина забрался на самый верх телевизионной вышки и кричал. Снимать его пришлось сотрудникам ДЧС.

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Андрей Дюсупов
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