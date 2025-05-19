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Происшествия

В Шымкенте сотрудники МЧС эвакуировали жителей дома из-за змеи

змея, МЧС РК, змеелов, ЧС, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 22:34 Фото: МЧС РК
О своей необычной находке на пульт 112 сообщил хозяин одного из частных жилых домов мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие спасатели при помощи специального приспособления поймали рептилию и выпустили ее на волю вдали от населенного пункта. 

"Сотрудники МЧС рекомендуют при обнаружении змеи вывести из помещения людей, запереть рептилию и вызвать спасателей. Самостоятельная попытка поймать ее может обернуться бедой", – сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее казахстанские спасатели сообщали об активизировавшихся змеях. Не так давно два инцидента с рептилиями за один день произошли в Кызылординской области.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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