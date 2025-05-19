В Шымкенте сотрудники МЧС эвакуировали жителей дома из-за змеи
Фото: МЧС РК
О своей необычной находке на пульт 112 сообщил хозяин одного из частных жилых домов мегаполиса, сообщает Zakon.kz.
Прибывшие спасатели при помощи специального приспособления поймали рептилию и выпустили ее на волю вдали от населенного пункта.
"Сотрудники МЧС рекомендуют при обнаружении змеи вывести из помещения людей, запереть рептилию и вызвать спасателей. Самостоятельная попытка поймать ее может обернуться бедой", – сообщили в пресс-службе МЧС.
Ранее казахстанские спасатели сообщали об активизировавшихся змеях. Не так давно два инцидента с рептилиями за один день произошли в Кызылординской области.
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