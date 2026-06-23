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Происшествия

Два человека попали в больницу после ДТП с грузовиком в Алматы

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:51 Фото: Zakon.kz
В Алматы в результате столкновения малотоннажного грузовика Kia Bongo и Mercedes-Benz пострадали два человека, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении улиц Харьковской и Лермонтова.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:51

Фото: Zakon.kz

По предварительным данным, Mercedes двигался по улице Лермонтова, при выезде на перекресток проигнорировал знак и не уступил дорогу грузовику Kia Bongo, который следовал по Харьковской.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:51

Фото: Zakon.kz

После удара грузовой автомобиль опрокинулся на бок и зацепил легковой автомобиль.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:51

Фото: Zakon.kz

От столкновения Mercedes отбросило за пределы проезжей части – машина выехала на насыпь возле ограждения частного дома.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:51

Фото: Zakon.kz

В результате аварии травмы получили оба водителя. Их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:51

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства и причины происшествия устанавливают сотрудники дорожной полиции.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:51

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, Lada Largus опрокинулся на бок после столкновения с Chevrolet Cobalt в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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