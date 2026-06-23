Два человека попали в больницу после ДТП с грузовиком в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы в результате столкновения малотоннажного грузовика Kia Bongo и Mercedes-Benz пострадали два человека, сообщает Zakon.kz.
Авария произошла на пересечении улиц Харьковской и Лермонтова.
По предварительным данным, Mercedes двигался по улице Лермонтова, при выезде на перекресток проигнорировал знак и не уступил дорогу грузовику Kia Bongo, который следовал по Харьковской.
После удара грузовой автомобиль опрокинулся на бок и зацепил легковой автомобиль.
От столкновения Mercedes отбросило за пределы проезжей части – машина выехала на насыпь возле ограждения частного дома.
В результате аварии травмы получили оба водителя. Их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливают сотрудники дорожной полиции.
Ранее сообщалось, Lada Largus опрокинулся на бок после столкновения с Chevrolet Cobalt в Алматы.
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