Два человека попали в больницу после ДТП с грузовиком в Алматы

В Алматы в результате столкновения малотоннажного грузовика Kia Bongo и Mercedes-Benz пострадали два человека, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении улиц Харьковской и Лермонтова.

По предварительным данным, Mercedes двигался по улице Лермонтова, при выезде на перекресток проигнорировал знак и не уступил дорогу грузовику Kia Bongo, который следовал по Харьковской.

После удара грузовой автомобиль опрокинулся на бок и зацепил легковой автомобиль.

От столкновения Mercedes отбросило за пределы проезжей части – машина выехала на насыпь возле ограждения частного дома.

В результате аварии травмы получили оба водителя. Их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливают сотрудники дорожной полиции.

Ранее сообщалось, Lada Largus опрокинулся на бок после столкновения с Chevrolet Cobalt в Алматы.