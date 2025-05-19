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Происшествия

Жуткое лобовое столкновение в Алматы: один человек погиб, двое пострадали

ДТП в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 23:40 Фото: Zakon.kz
19 мая один человек погиб и двое пострадали в результате лобового столкновения грузовика Hovo и автомобиля Volkswagen Golf в Алматы, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на Кульджинском тракте напротив автосалона MyCar, между улицами Рыскулова и Бухтарминской.

Фото: Zakon.kz

По предварительным данным, водитель Volkswagen Golf, двигавшийся в северном направлении, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, следовавшим на юг.

Фото: Zakon.kz

Удар был лобовой, после чего легковой автомобиль частично оказался под грузовиком. В результате аварии на месте скончался один человек, предположительно водитель Volkswagen. Еще двое пострадавших доставлены в больницу, вероятно, это пассажиры.

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства ДТП. 

Фото: Zakon.kz

Из-за аварии движение по Кульджинскому тракту было сильно затруднено в обоих направлениях, образовались многокилометровые пробки. К ликвидации последствий были привлечены сотрудники спасательных служб и пожарной охраны. В настоящее время движение восстановлено.


Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматинской области, примерно в 50 км от Алматы, произошла авария, в которой погибла семья. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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