В Польше сгорел крупный торговый центр

В воскресенье, 12 мая, утром вспыхнул пожар в огромном торговом центре, в котором расположены 1400 магазинов и точек обслуживания, в районе Бялолека в Варшаве, сообщает Zakon.kz.

Пожарная команда сообщила, что более 80% центра горит, а спасательные работы проводят 50 команд, включая специалистов по спасению химикатов и окружающей среды.

На кадрах, которые транслировали местные телеканалы, видно, как над районом поднимается густой черный дым.







Власти разослали текстовое сообщение, предупреждающее жителей Варшавы о пожаре и необходимости оставаться дома с закрытыми окнами.

Представитель полиции сообщил информационному агентству PAP, что о пострадавших не сообщалось.