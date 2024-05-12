Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Польше сгорел крупный торговый центр

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 13:17 Фото: скриншот видео
В воскресенье, 12 мая, утром вспыхнул пожар в огромном торговом центре, в котором расположены 1400 магазинов и точек обслуживания, в районе Бялолека в Варшаве, сообщает Zakon.kz.

Пожарная команда сообщила, что более 80% центра горит, а спасательные работы проводят 50 команд, включая специалистов по спасению химикатов и окружающей среды.

На кадрах, которые транслировали местные телеканалы, видно, как над районом поднимается густой черный дым.


Власти разослали текстовое сообщение, предупреждающее жителей Варшавы о пожаре и необходимости оставаться дома с закрытыми окнами.

Представитель полиции сообщил информационному агентству PAP, что о пострадавших не сообщалось.

Читайте также

В США мужчина перевернул биотуалет, в котором находились женщина с ребенком
паводки
В результате наводнений в Афганистане погибло более 300 человек
Обрушение здания
В России обрушилась пятиэтажка
Мухит Турсынали
Польша Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге: уроженец Казахстана рассказал подробности
Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге: уроженец Казахстана рассказал подробности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: